Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Corrida espacial: EUA vão instalar reator nuclear em base lunar

Missão Artemis lidera estratégia americana em meio à corrida espacial com China e Rússia

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/10/2025 - 4:07 h | Atualizada em 23/10/2025 - 20:11
Ilustração de astronauta trabalhando na Lua na futura colonização do satélite natural
Ilustração de astronauta trabalhando na Lua na futura colonização do satélite natural -

Os Estados Unidos anunciaram planos de instalar um reator nuclear na Lua até 2030, com o objetivo de fornecer energia contínua para futuras bases lunares. A iniciativa faz parte da estratégia do país de consolidar sua presença científica e humana no satélite natural da Terra, reforçando a competitividade frente a China e Rússia na exploração lunar.

A competição internacional pelo domínio da Lua se intensifica. Enquanto os EUA planejam um reator nuclear operacional até 2030, China e Rússia pretendem implantar suas próprias usinas nucleares lunares até 2035.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo especialistas, essa corrida espacial vai além da tecnologia: envolve interesses políticos, estratégicos e econômicos, incluindo o controle de recursos valiosos da Lua, como hélio-3 e metais raros.

Programa Artemis e bases sustentáveis no polo sul lunar

O centro da estratégia dos EUA é a Missão Artemis, prevista para levar astronautas à superfície lunar em 2027. A missão tem como objetivo estabelecer bases sustentáveis no polo sul lunar, onde o reator nuclear, a partir de 2030, garantirá 100 quilowatts de energia mesmo em áreas sem luz solar.

Leia Também:

EUA voltam a chocar o mundo com execução por gás nitrogênio; entenda
Comissária de bordo expõe salário exorbitante e valor impressiona
População latina nos EUA: 14 milhões de imigrantes irregulares

Essa infraestrutura permitirá operações contínuas, servindo como trampolim para futuras missões a Marte e garantindo uma base tecnológica sólida para a exploração interestelar.

Energia nuclear na Lua: inovação e influência

O reator nuclear lunar não será apenas uma fonte de eletricidade: é também símbolo de liderança tecnológica e ferramenta estratégica para consolidar a influência americana na nova fronteira do espaço.

A movimentação dos EUA pode definir as regras da exploração lunar, em um cenário que lembra a rivalidade espacial da Guerra Fria, mas agora em escala internacional.

Com o avanço de China, Rússia e EUA, a Lua se torna o próximo tabuleiro de disputas tecnológicas e políticas, e a energia nuclear será crucial para quem quiser liderar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos EUA lua nasa reator nuclear

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustração de astronauta trabalhando na Lua na futura colonização do satélite natural
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Ilustração de astronauta trabalhando na Lua na futura colonização do satélite natural
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Ilustração de astronauta trabalhando na Lua na futura colonização do satélite natural
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Ilustração de astronauta trabalhando na Lua na futura colonização do satélite natural
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x