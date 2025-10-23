PENA DE MORTE
EUA voltam a chocar o mundo com execução por gás nitrogênio; entenda
Anthony Boyd, condenado por assassinato, será morto por asfixia com gás no Alabama, em meio a críticas da ONU ao método considerado cruel e desumano
Por AFP
Um preso condenado à morte por assassinar um homem por dívida de drogas, ateando fogo nele, será executado com gás nitrogênio nesta quinta-feira, 23, no Alabama, sul dos Estados Unidos.
Anthony Boyd, de 54 anos, que sempre declarou inocência, foi condenado à morte em 1995 pelo assassinato, dois anos antes, de George Huguley, de 32 anos.
Sua execução está prevista para 20h (horário de Brasília) em uma prisão estadual localizada em Atmore.
Execuções nos EUA
Este ano ocorreram 39 execuções nos Estados Unidos, o maior número desde 2013.
Do total de execuções, quatro foram por hipóxia de nitrogênio, que consistem em bombear gás nitrogênio em uma máscara facial, o que provoca a asfixia do indivíduo.
Uso do gás nitrogênio
O uso do gás nitrogênio como método de pena capital foi denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano, elaborado a uma forma de "tortura".
A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados dos EUA enquanto outros três (Califórnia, Oregon e Pensilvânia) têm moratórias em vigor.
