Surfista e amigo morrem durante forte tempestade na Austrália

Corpos foram resgatados por um helicóptero da polícia - Foto: Divulgação | Hans Vanderstadt

Devido ao mau tempo em uma praia de Melbourne, na Austrália, dois homens morreram afogados na quarta-feira, 22, na praia de Frankston. De acordo com as autoridades locais, as vítimas são um britânico de 36 anos e um amigo de 43. O britânico se afogou após ter a prancha quebrada enquanto surfava.

O amigo que tentou fazer o resgate também se afogou e morreu. Os serviços de emergência foram acionados e o resgaste dos corpos foram feitos por um helicóptero da polícia. As informações são da Agência Reuters.

Segundo a policial Melissa Nixon, o surfista era inexperiente e entrou em pânico após a prancha quebrar. “As condições climáticas ontem claramente não eram adequadas para entrar no mar, independentemente da experiência de quem estivesse surfando”, disse Nixon.

O prefeito de Frankston, Kris Bolam, disse que o incidente foi “devastador” e reforçou o alerta para que a população siga as recomendações em casos de tempestades severas. Na quarta-feira foram registradas rajadas de vento de até 130 km/h.