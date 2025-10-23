Menu
MUNDO
MUNDO

Surfista e amigo morrem durante forte tempestade na Austrália

Ventos de 130 km/h causaram a tragédia em Melbourne

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 10:34 h
Corpos foram resgatados por um helicóptero da polícia
Corpos foram resgatados por um helicóptero da polícia

Devido ao mau tempo em uma praia de Melbourne, na Austrália, dois homens morreram afogados na quarta-feira, 22, na praia de Frankston. De acordo com as autoridades locais, as vítimas são um britânico de 36 anos e um amigo de 43. O britânico se afogou após ter a prancha quebrada enquanto surfava.

O amigo que tentou fazer o resgate também se afogou e morreu. Os serviços de emergência foram acionados e o resgaste dos corpos foram feitos por um helicóptero da polícia. As informações são da Agência Reuters.

Segundo a policial Melissa Nixon, o surfista era inexperiente e entrou em pânico após a prancha quebrar. “As condições climáticas ontem claramente não eram adequadas para entrar no mar, independentemente da experiência de quem estivesse surfando”, disse Nixon.

O prefeito de Frankston, Kris Bolam, disse que o incidente foi “devastador” e reforçou o alerta para que a população siga as recomendações em casos de tempestades severas. Na quarta-feira foram registradas rajadas de vento de até 130 km/h.

Tags:

Austrália Melbourne Morte Tempestade

