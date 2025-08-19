URGENTE
Ciclone extratropical chega ao Brasil e provoca alerta de ventos fortes
Rajadas de vento entre 40 km/h e 100 km/h são esperadas em diferentes estados
Por Luan Julião
Um ciclone extratropical avança sobre o Brasil, a partir desta terça-feira, 19, trazendo condições meteorológicas severas, como ventania intensa, chuvas volumosas e possibilidade de granizo, especialmente na Região Sul.
O fenômeno também terá impacto em partes do Sudeste e Centro-Oeste, com rajadas que podem variar entre 40 km/h e 70 km/h em diversos estados.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de vendaval para São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na faixa litorânea gaúcha, os ventos podem alcançar até 100 km/h, conforme informações da Defesa Civil estadual.
O Rio Grande do Sul será a região mais afetada, com risco elevado de temporais acompanhados de granizo. A MetSul Meteorologia recomenda atenção especial para cidades do interior e do litoral, onde as rajadas podem ultrapassar 80 km/h ainda nesta terça-feira. Em Santa Catarina e Paraná, os ventos devem oscilar entre 50 km/h e 80 km/h.
Apesar de uma redução na intensidade dos ventos a partir de quarta-feira (20), a previsão indica que o tempo continuará instável em partes do Sul e do Sudeste até o final da semana.
Alerta de ciclone extratropical: principais pontos
- Início do fenômeno: terça-feira, 19.
- Regiões mais afetadas: Sul do Brasil, com impactos também no Sudeste e Centro-Oeste.
- Ventania prevista: rajadas entre 40 km/h e 70 km/h em diversos estados; no litoral gaúcho, até 100 km/h.
- Risco: temporais, chuva forte e granizo, especialmente no Rio Grande do Sul.
- Estados em alerta: São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
- Previsão de melhora: rajadas devem enfraquecer a partir de quarta-feira (20), mas tempo instável segue até o fim da semana.
