Ciclone extratropical chega ao Brasil e provoca alerta de ventos fortes

Rajadas devem enfraquecer a partir de quarta-feira, 20 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Um ciclone extratropical avança sobre o Brasil, a partir desta terça-feira, 19, trazendo condições meteorológicas severas, como ventania intensa, chuvas volumosas e possibilidade de granizo, especialmente na Região Sul.

O fenômeno também terá impacto em partes do Sudeste e Centro-Oeste, com rajadas que podem variar entre 40 km/h e 70 km/h em diversos estados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de vendaval para São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na faixa litorânea gaúcha, os ventos podem alcançar até 100 km/h, conforme informações da Defesa Civil estadual.

O Rio Grande do Sul será a região mais afetada, com risco elevado de temporais acompanhados de granizo. A MetSul Meteorologia recomenda atenção especial para cidades do interior e do litoral, onde as rajadas podem ultrapassar 80 km/h ainda nesta terça-feira. Em Santa Catarina e Paraná, os ventos devem oscilar entre 50 km/h e 80 km/h.

Apesar de uma redução na intensidade dos ventos a partir de quarta-feira (20), a previsão indica que o tempo continuará instável em partes do Sul e do Sudeste até o final da semana.

Alerta de ciclone extratropical: principais pontos