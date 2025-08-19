Disney no Brasil? Empresa investe R$ 2 bilhões em parque de diversão

Empresa brasileira é uma das maiores da rede alimentícia no ramo do chocolate - Foto: Cacau Show/Divulgação

Conhecida como uma das maiores redes de chocolate do país, a Cacau Show se prepara para um lançamento inédito. De fábrica de trufas caseiras para um império de chocolate, agora a empresa busca ser referência no setor de parques temáticos.

Com um investimento estimado em R$ 2 bilhões, o Cacau Park, já está em fase de construção entre os municípios de Itu e Sorocaba, no interior paulista, a 100 quilômetros da capital, a ideia é atrair milhões de visitantes e disputar atenção na região.

A nova aposta na empreitada coloca a empresa em um novo ramo no mercado, de certa forma classificado como de alto risco, mas também revela a ambição de levar a marca além do consumo imediato para se tornar experiência, destino e estilo de vida.

Disney para os brasileiros

A principal ideia da Cacau Show é trazer a Disney para os brasileiros, como pontuou o fundador da empresa. Segundo o empresário, apenas 3% da população consegue viajar para o exterior para visitar parques de diversão.

O empresário planeja ainda oferecer ingressos com preços mais acessíveis em alguns dias do mês. "Teremos uma tarifa social para conseguir levar o maior número de pessoas ao parque", disse o fundador Alexandre Costa à Revista Exame.

Montanha-russa: o cartão de visitas

Com a promessa de construção da maior e mais rápida montanha-russa da América Latina, essa se tornou o principal símbolo do ambicioso plano de diversificação da Cacau Show, que agora entra no mercado de entretenimento.

Brinquedo tem 55 metros de altura | Foto: Cacau Park/Divulgação

A atração terá 55 metros de altura, atingirá 120 km/h em apenas cinco segundos, além de percorrer um trajeto de um quilômetro. A capacidade será de até 1.000 visitantes por hora, distribuídos em dois trens de 16 lugares cada.

O complexo contará com mais de 50 atrações, além de um shopping a céu aberto com lojas e restaurantes, e dois hotéis com 1.330 quartos.

O Cacau Park também vai contar com espaços como:

City Walk: entrada oficial do parque, com um boulevard a céu aberto, lojas-conceito e restaurantes exclusivos, no estilo dos grandes parques internacionais.

Fábrica Show: fábrica de chocolate com experiências interativas, contando a história da Cacau Show e do chocolate, com máquinas e ingredientes mágicos.

Vila la Creme: espaço dedicado à trajetória de Alê Costa, com shows, o tradicional carrinho bate-bate estilizado como Fuscas, e outras referências ao início da marca.

Floresta do Cacau: área temática com trilhas, natureza exuberante e seres encantados, pensada para experiências imersivas e familiares.

Aventura Maia: inspirado em civilizações antigas, com templos, pirâmides e atrações radicais.

Empreitada estima atrair um público de cerca de 3 milhões de visitantes por ano. | Foto: Cacau Park/Divulgação

A inauguração do Cacau Park está prevista para 2027 e estima um público de aproximadamente 3 milhões de visitantes por ano.

Ao todo, o fundador da companhia adquiriu 16 milhões de metros quadrados de terreno, o suficiente para expandir cada vez mais os parques.

A aposta é tão alta quanto o desafio: conquistar um público exigente em um país com pouca tradição em parques de grande porte.