Criança em tratamento contra câncer é deportada dos EUA para o México

Criança foi deportada junto aos pais e mais quatro irmãos - Foto: Ed JONES / AFP

Uma criança cidadã norte-americana em tratamento contra câncer foi deportada junto aos pais, para o México por não terem os documentos necessários para permanecer no Texas, onde viviam.

Além da menina de 10 anos e os pais, quatro irmãos, todos nascidos na cidade do Texas, nos EUA, também da família foram deportados, de acordo com informações da NBC News.

Embora a menina já tenha passado por uma cirurgia para remover o tumor cerebral cancerígeno, ela ainda sofre de inchaço no cérebro, o que a deixa com problemas de fala e mobilidade, disse a mãe. Por conta disso, os médicos ainda acompanhavam a sua condição regularmente antes da deportação da família. Ela também estava tomando medicamentos para diminuir as convulsões.

A família foi deportada após serem parados em um posto de controle de Imigração em viagem de Rio Grande, onde viviam, a Houston, a maior cidade do Texas, para um exame médico de emergência no mês passado.

O advogado que representa a família, Danny Woodward, disse que os pais e a filha haviam visitado os especialistas em oncologia outras cinco vezes sem qualquer problema.

Anteriormente, os pais mostravam regularmente cartas de médicos e advogados para passar pelo posto de controle. No entanto, no mês passado, as cartas não foram suficientes para eles passarem, e eles foram detidos quando os pais não puderam mostrar a documentação legal de imigração.

"Eles não estavam interessados ​​em ouvir isso". Disse em tom de desabafo, a mãe ao tentar explicar a situação da filha aos policiais.

O advogado explicou ainda que a rede dos pais não têm antecedentes criminais, além de não terem "status de imigração válido".

O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA disse que não comenta casos individualmente.