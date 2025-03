Parlamento de Portugal derruba premiê e país terá novas eleições

Primeiro-ministro Luís Montenegro - Foto: Patricia de Melo Moreira | AFP

Em menos de dois anos, o governo português será submetido a novas eleições após o Parlamento votar contra a moção de confiança apresentada pelo governo do primeiro-ministro Luís Montenegro.

Sem maioria, a Aliança Democrática, de centro-direita, sofreu um revés dos deputados do Partido Socialista, centro-esquerda, e do Chega, da ultradireita, que culminou na derrocada do premier.

Além deles, também votaram contra o documento o Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, Livre e PAN.

A situação do primeiro-ministro ficou insustentável, de acordo com informações do jornal O Globo, após vir à tona que a sua empresa, Spinumviva, recebe pagamentos mensais por consultoria e proteção de dados. A oposição apontou conflito de interesses.

Com isso, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que as novas eleições legislativas serão marcadas entre 11 e 18 de maio.

Nesse sentido, o presidente se reunirá com os líderes partidários na quarta-feira.