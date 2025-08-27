Cuidado! Adolescente morre depois de comer miojo de frango

Jovem morre após comer macarrão instantâneo - Foto: Reprodução | Freepik

Um garoto de 13 anos morreu após comer três pacotes de macarrão instantâneo cru no Cairo, capital do Egito. De acordo com a imprensa local, ele passou mal por 30 minutos depois de comer, sofrendo de dores abdominais e vômitos.

As autoridades seguem investigando se ele faleceu por conta de uma obstrução intestinal ou complicações digestivas resultantes da grande quantia de alimento cru ingerido. A polícia foi acionada pela família e encontrou o corpo do garoto sem marcas de violência.

O comerciante que vendeu o alimento foi ouvido pela Justiça. As amostras do produto passaram por análises, porém nenhuma irregularidade foi encontrada.

Segundo o Instituto Nacional de Nutrição do país, não há nenhuma evidência que o macarrão instantâneo seja mortal por si só. Mortes ligadas ao alimento costumam estar ligado a motivos externos, como preparo inadequado, armazenamento incorreto ou condições de saúde pré-existentes.