De volta ao Vaticano, Papa Leão XIV conduz Angelus após alta médica

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No primeiro ato público após deixar o hospital, o Papa Leão XIV presidiu a oração mariana do Angelus neste domingo, 18, a partir da janela do Palácio Apostólico.

O Bispo de Roma regressou ao Vaticano na tarde de sábado, 17, ao receber alta do Hospital Agostino Gemelli, ondedeu entrada no início da semana para a retirada de um adenocarcinoma no pulmão direito, operado no dia 13.

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Evangelho de Mateus

​Na alocução que antecedeu a oração, o Santo Padre refletiu sobre o trecho do Evangelho de Mateus que traz uma das citações mais célebres de Jesus: «Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus».

Leão XIV sublinhou a importância de compreender o contexto hostil em que a frase foi proferida, quando fariseus tentavam armar uma cilada a Cristo sobre o pagamento de impostos ao império romano.

​Ética e responsabilidade civil

​De acordo com o Pontífice, a resposta de Cristo ao pedir a moeda do tributo não apenas desarmou a armadilha, mas desmascarou a hipocrisia dos interlocutores.

O Papa salientou que a fé cristã não afasta os fiéis de seus deveres sociais e cívicos, mas exige uma postura moral irrepreensível na condução das tarefas cotidianas.

​“Em Jesus, contemplamos um Deus que não teme a história. O seu Reino não retira as responsabilidades humanas. Pede, porém, que vivamos sem concessões, livres de más ambições e de interesses injustos, colocando acima de tudo o Reino de Deus”, declarou o Santo Padre.

Autenticidade e liberdade

​Encerrando a meditação, Leão XIV recordou a ironia dos adversários de Jesus que, mesmo com más intenções, reconheceram a retidão e imparcialidade ao afirmar que o Mestre ensinava “o caminho de Deus segundo a verdade”, sem ceder a pressões externas ou preferências pessoais.

​Para o Líder da Igreja Católica, esse é o modelo de integridade a ser buscado por todos os cristãos na sociedade atual:

​“É precisamente este o perfil de quem dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus: ser verdadeiro, sem subserviência nem hipocrisia, livre para o bem”, concluiu o Papa, invocando a proteção da Virgem Maria ao término do encontro.