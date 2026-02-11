Dez morrem após ataque a tiros em escola do Panamá

Vizinho dos Estados Unidos, Canadá quer ampliar acordo - Foto: Reprodução

Pelo menos dez pessoas morreram durante um ataque a tiros em uma escola do ensino médio em Tumbler Ridge, na província canadense da Colúmbia Britânica, nesta terça-feira ,10, informou a polícia local.

Seis pessoas foram encontradas mortas dentro da uma escola, outras duas vítimas fatais foram encontradas em uma residência que a polícia acredita estar ligada ao ataque, uma terceira morreu a caminho do hospital, disse a RCMP (Polícia Montada Real Canadense).

O suspeito de ser o atirador também foi encontrado morto, aparentemente vítima de um ferimento autoinfligido, afirmou a polícia, acrescentando que não acredita que haja mais suspeitos ou que haja uma ameaça contínua à segurança pública.

Duas vítimas foram levadas de helicóptero para o hospital com ferimentos graves ou que ameaçam suas vidas. Cerca de 25 outras pessoas com ferimentos leves estão sendo tratadas em um centro médico local, informou a polícia.

"Os policiais estão realizando buscas adicionais em outras casas e propriedades para determinar se há mais alguém ferido ou ligado aos eventos de hoje", diz o comunicado.

A polícia “não acredita que haja outros suspeitos foragidos ou ameaça contínua ao público”, afirmou o comunicado. Um alerta de emergência anterior, que pedia à população que se abrigasse em casa, foi suspenso às 17h45, horário local.