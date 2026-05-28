Donald Trump pode estampar nova nota de 250 dólares; veja como ficaria

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Os Estados Unidos podem lançar a nota de 250 dólares, que seria estampada com o rosto do presidente Donald Trump. A proposta, que partiu da cúpula do governo norte-americano, foi revelada nesta quinta-feira, 28, pelo jornal Washington Post.

Se o plano for concretizado, será a primeira vez em um século e meio que a imagem de uma pessoa viva – e de um presidente em exercício – aparecerá na cédula da moeda americana. A iniciativa chegou a ser apresentada no Congresso dos EUA no ano passado, mas não avançou.

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“Neste momento há um projeto de lei na Câmara dos Representantes e no Senado para mudar o primeiro requisito, de modo que uma pessoa viva, Donald J. Trump, possa aparecer em uma nota de 250 dólares”, declarou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira.

“Não acho que haja nada de inadequado em que o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa que é presidente dos Estados Unidos, aplique na nota do 250º aniversário”, acrescentou Bessent.

Como ficará a nota?

Scott Bessent também afirmou que o Departamento do Tesouro fez preparativos preliminares caso a legislação seja aprovada, mas que “se aterá à lei”.

O esboço publicado pelo Washington Post inclui a frase “América 250 aniversário”, em alusão à declaração de independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Segundo o jornal, dois funcionários do Tesouro nomeados por Trump conseguiram no ano passado pedir à equipe do Departamento de Gravura e Impressão para preparar protótipos.

Foto: Departamento de Gravura e Impressão via Washington Post

Rompimento com a tradição

A imagem de uma pessoa viva não é impressa em uma nota de dólar desde 1866, quando “uma burocrata de nível intermediário do Tesouro apareceu em uma nota de 5 centavos”, como descreveu o Washington Post.

Além disso, o Partido Democrata, principal eixo de oposição ao governo Trump, rejeitou o projeto. O senador Mark Warner, membro do comitê bancário do Senado, afirmou que a iniciativa sem precedentes equivale à Casa Branca alimentar “descaradamente o ego do presidente”.

Quem está em cada cédula?

US$ 1 - George Washington

1º presidente dos Estados Unidos (1789-1797) e considerado um dos "Pais Fundadores" da nação.

US$ 2 - Thomas Jefferson

Redator da Declaração da Independência e o 3º presidente do país (1801-1809).

US$ 5 - Abraham Lincoln

Eleito em 1860, Lincoln foi o 16° presidente dos Estados Unidos, governando durante a Guerra Civil Americana, que eclodiu após a revolta dos estados do sul. Ele manteve os Estados Unidos unidos como uma única nação e foi o responsável por abolir a escravidão no país.

US$ 10 - Alexander Hamilton

Um dos fundadores dos Estados Unidos ao lado de George Washington e Thomas Jefferson.

US$ 20 - Andrew Jackson

7º presidente dos Estados Unidos (1829–1837).

US$ 50 - Ulysses S. Grant

18º Presidente dos Estados Unidos de (1869-1877).

US$ 100 - Benjamin Franklin

Também considerado um dos “Pais Fundadores” dos EUA, se destacou também como cientista e inventor.