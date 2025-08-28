Dono do Facebook, brasileiro está na lista dos mais ricos do mundo

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook - Foto: Roslan RAHMAN | AFP

O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, aparece na lista da Revista Forbes divulgada nesa quinta-feira, 28, como o brasileiro mais rico do mundo.

Saverin possui uma fortuna de R$ 227 bilhões. Apesar de ter nascido em SP, o bilionário vive em Singapura e impulsionou a sua fortuna em 45,5% puxada pela disseminação da inteligência artificial.

Logo na segunda posição aparece a brasileira e herdeira do banco Safra, Vicky Safra, sendo a mulher mais rica do Brasil. Segundo a Forbes, ela acumula R$ 120,5 bilhões (9,4% maior do que o registrado no ano passado).

Na 13ª edição da lista nacional, a Forbes identificou 300 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. O ranking de 2025 reúne 240 homens, com patrimônio somado de R$ 1,68 trilhão, e 60 mulheres, que acumulam R$ 343,7 bilhões.

Do total, 56,3% dos bilionários tiveram crescimento em suas fortunas no último ano, enquanto 20,6% registraram queda e apenas um manteve o mesmo patrimônio.

Veja abaixo os dez brasileiros que estão na lista da Forbes em 2025:

Eduardo Saverin (Facebook/Meta) - Patrimônio: R$ 227 bilhões (+45,5%) Vicky Sarfati Safra e família (Banco Safra) - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões Jorge Paulo Lemann (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 88 bilhões André Santos Esteves (BTG Pactual) - Patrimônio: R$ 51 bilhões (+56%) Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões (+4,5%) Carlos Alberto da Veiga Sicupira (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões (-20,8%) Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 38 bilhões (+5,1%) Miguel Gellert Krigsner (O Boticário) - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões (+19,2%) Alexandre Behring da Costa (3G Capital) - Patrimônio: R$ 31 bilhões (-11,1%) Jorge Neval Moll Filho (Rede D’Or) - Patrimônio: R$ 30,4 bilhões (+119,1%)

Perfil do brasileiro mais rico do mundo

Saverin nasceu em 1982 na capital paulista, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele se formou em economia em Harvard, onde conheceu Zuckerberg e ajudou a criar o Facebook em 2004. Sua fortuna veio de uma participação minoritária da empresa, que viria a crescer anos mais tarde.

A fortuna de Saverin teve um bom impulso após a Meta Platforms, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentar resultados robustos no quarto trimestre de 2023 e anunciar o primeiro plano de distribuição de dividendos da empresa. Com o resultado, ele ficou muito à frente dos demais.