Saiba quem são os brasileiros bilionários, segundo a Forbes

Ao todo, 55 brasileiros apareceram na lista anual de bilionários da Forbes em 2025 - Foto: ROSLAN RAHMAN | AFP , Divulgação

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 1º, a lista dos brasileiros mais ricos. O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, aparece no topo da lista com uma fortuna de US$ 34,5 bilhões.

Ocupa a segunda posição a herdeira de Joseph, fundador do Banco Safra, Vicky Safra com uma fortuna de US$ 20,7 bilhões — o que a torna a mais rica entre as mulheres brasileiras. Ao todo, 55 brasileiros apareceram na lista anual de bilionários da Forbes em 2025.

Confira os seis bilionários brasileiros

1. Eduardo Saverin: US$ 34,5 bilhões, um dos fundadores do Facebook

2. Vicky Safra: US$ 20,7 bilhões, herdeira do dono do Banco Safra

3. Jorge Paulo Lemann: US$ 17 bilhões, sócio da empresa de investimentos 3G Capital Partners

4. David Velez: US$ 10,7 bilhões; atual CEO do Nubank

5. Carlos Alberto Sicupira: US$ 7,6 bilhões - ações na cervejaria AB InBev, com cerca de 3% de participação, segundo a Forbes.

6. André Esteves: US$ 6,9 bilhões, CEO do BTg Pactual

Na lista também aparece o diretor do filme 'Ainda Estou Aqui', Walther Moreira Salles Junior, com uma fortuna de US$ 4,5 bilhões ocupando a 12ª posição. Os irmãos Joesley e Wesley Bastista aparecem na 14ª e 15ª posições, respectivamente, com uma fortuna de US$ 3,8 bilhões

Entre os bilionários também estão os irmãos Marinho, herdeiros da TV Globo, com uma fortuna de US$ 3 bilhões.

Veja o top 10 dos bilionários brasileiros:

7. Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 6,5 bilhões

8. Miguel Krigsner — US$ 6,1 bilhões

9. Pedro Moreira Salles — US$ 6,1 bilhões

10. Alexandre Behring — US$ 5,7 bilhões