Musk, Zuckerberg, Bezos: confira fortunas dos 10 homens mais ricos do mundo

O ranking anual divulgado pela revista Forbes nesta terça-feira, 1º, aponta que o empresário fundador da Tesla, Elon Musk, é o homem mais rico do mundo com uma fortuna avaliada em US$ 342 bilhões.

Em 2024, o número 1 a lista era o francês Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH. Ele foi ultrapassado por Musk no mês seguinte à divulgação da lista. Hoje ocupa o quinto lugar com uma fortuna de US$ 178 bilhões.

A segunda e a terceira posição são ocupadas por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Jeff Bezos, fundador da Amazon , respectivamente.

A primeira mulher da lista é a norte-americana Alice Walton, herdeira do Walmart, que acumula US$ 101 bilhões.

Confira os 5 homens mais ricos do mundo

1. Elon Musk, CEO da Tesla

Com uma fortuna acumulada em mais de US$ 340 bilhões, Elon Musk é dono da Tesla, fabricante de carros que foi uma das primeiras a apostar somente em modelos elétricos.

2. Mark Zuckerberg, cofundador da Meta

Mark Zuckerberg criou o Facebook em 2004, quando tinha 19 anos. Esta é a primeira vez que ele ocupa o segundo lugar do ranking anual da Forbes. Sua fortuna é estimada em US$ 216 bilhões.

3. Jeff Bezos, fundador da Amazon

O americano Jeff Bezos, dono do jornal "Washington Post", tem uma fortuna estimada em US$ 215 bilhões. Ele é formado em engenharia elétrica e ciências da computação pela Universidade de Princeton.

4. Larry Ellison, cofundador da Oracle

Larry Ellison é presidente, diretor de tecnologia e cofundador da gigante de software Oracle, da qual possui cerca de 40%, de acordo com a Forbes. Ele possui uma fortuna estimada em US$ 192 bilhões

5. Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton

Bernard Arnault é dono da maior empresa de artigos de luxo do mundo. O grupo LVMH reúne 70 grifes – como Louis Vuitton, Dior, Sephora e Tiffany's. Possui uma fortuna estimada em US$ 178 bilhões.

Completam a lista:

6. Warren Buffett, megainvestidor - US$ 154 bilhões (R$ 880,73 bilhões)

7. Larry Page, cofundador do Google - US$ 144 bilhões (R$ 823,54 bilhões)

8. Sergey Brin, cofundador do Google - US$ 138 bilhões (R$ 789,22 bilhões)

9. Amancio Ortega, CEO da Inditex (dona da Zara) - 124 bilhões (R$ 709,16 bilhões)

10. Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft - US$ 118 bilhões (R$ 674,84 bilhões)