Tem brasileiro? Esses são os 10 mais ricos do mundo, segundo a Forbes

A revista Forbes atualizou no começo desse mês o ranking das pessoas mais ricas do mundo. Elon Musk continua no topo, mesmo com uma queda de mais de US$ 5 bilhões em sua fortuna em julho.

O fundador da Tesla e da SpaceX acumula agora um patrimônio estimado em US$ 401 bilhões, o equivalente a R$ 2,2 trilhões.

Entre os 10 primeiros colocados, nove são norte-americanos. O único "estrangeiro" é o francês Bernard Arnault, dono do império de luxo LVMH.

Nenhum brasileiro aparece entre os mais ricos do mundo, apesar de nomes como Jorge Paulo Lemann e Eduardo Saverin figurarem entre os bilionários globais em posições mais abaixo.

Quem subiu mais na lista da Forbes?

O destaque da vez vai para Jensen Huang, CEO da Nvidia. Ele ganhou US$ 17 bilhões em apenas um mês, graças à valorização das ações da empresa, que recentemente ultrapassou a marca de US$ 4 trilhões em valor de mercado.

Já Warren Buffett e o próprio Elon Musk foram os únicos que perderam dinheiro entre julho e agosto.

Top 10 mais ricos do mundo em agosto de 2025

Elon Musk – US$ 401 bilhões

CEO da Tesla, SpaceX e da rede social X, além de fundador da xAI, empresa de IA.

Larry Ellison – US$ 299,6 bilhões

Fundador da Oracle e investidor da Tesla. Viu sua fortuna crescer US$ 37 bilhões em um mês.

Mark Zuckerberg – US$ 266,7 bilhões

Criador do Facebook (Meta), que também controla Instagram e WhatsApp.

Jeff Bezos – US$ 246,4 bilhões

Fundador da Amazon, teve acréscimo de US$ 13 bilhões em julho.

Larry Page – US$ 158 bilhões

Cofundador do Google. Ações da Alphabet puxaram seu crescimento.

Jensen Huang – US$ 154,8 bilhões

CEO da Nvidia, a empresa de tecnologia mais valiosa do planeta.

Sergey Brin – US$ 150,8 bilhões

Também cofundador do Google, viu sua fortuna crescer mais de US$ 11 bilhões.

Steve Ballmer – US$ 148,7 bilhões

Ex-CEO da Microsoft e atual dono do time de basquete Los Angeles Clippers.

Warren Buffett – US$ 143,4 bilhões

Lenda dos investimentos, anunciou aposentadoria da Berkshire Hathaway para o fim de 2025.

Bernard Arnault – US$ 142,9 bilhões

Presidente do grupo LVMH, único não-americano na lista.

E o Brasil?

Apesar de o país ter bilionários de peso, nenhum brasileiro aparece entre os 10 mais ricos.

O empresário Jorge Paulo Lemann, por exemplo, já figurou entre os 30 mais ricos do mundo, mas hoje está fora do top 50.

Outro nome conhecido, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, também aparece apenas no ranking ampliado.