Drone ucraniano em missão de ataque poupa soldado russo

- Foto: Reprodução/YouTube

Um drone ucraniano, que tinha como objetivo bombardear um soldado russo, acabou oferecendo assistência ao inimigo antes de capturá-lo como prisioneiro. Em vez de cumprir sua missão original, a aeronave não tripulada transformou uma operação de ataque em uma situação de rendição.

Em um campo de batalha na região de Donbas, um soldado russo, agachado em uma trincheira sob um arco de terra, sobreviveu a cinco explosões de granadas lançadas por um drone. O episódio, registrado em meados de setembro, aconteceu no contexto da invasão da Ucrânia pelas tropas de Moscou, que começou em fevereiro de 2022.

Leia também:

>> Mulher desaparece após sair para trabalhar; ex presta depoimento

>> Prédio desaba e atinge 3 pessoas em ponto de ônibus

>> Dirigível com escudo do São Paulo cai em Osasco; veja vídeo

Um drone operado pelo Batalhão K-2 da 54ª Brigada do Exército da Ucrânia, ao retornar ao campo de batalha após a destruição de vários blindados, encontrou um soldado russo deitado de costas, com as mãos juntas, implorando por sua vida. As imagens desse momento foram divulgadas nas redes sociais por militares ucranianos.

Na legenda do vídeo, postado no último domingo, 22 de setembro, a equipe do drone comentou: "Após recarregar, nosso piloto percebeu que o militar queria se render." O incidente destaca as complexidades do conflito, onde a tecnologia não apenas realiza ataques, mas também se torna um meio de captura.

O soldado começou a se deslocar na direção "errada", o que levou o piloto do drone a interferir e bloquear seu caminho. Exausto, ele caiu no chão e pediu desesperadamente por água, incapaz de prosseguir.



Em resposta, o piloto do drone deixou cair uma garrafa de água junto a um bilhete. Enquanto isso, o soldado russo fez o sinal da cruz, agradecendo ao drone por ter poupado sua vida e por ter lhe oferecido a água.