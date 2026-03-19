Drones sobre base onde mora Marco Rubio elevam alerta nos EUA

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O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na mira do Irã - Foto: Brendan Smialowski / AFP

Drones não identificados sobrevoando uma base militar dos Estados Unidos elevaram o nível de alerta das autoridades e reforçaram o temor de uma possível retaliação do Irã em território americano, segundo revelou o jornal The Washington Post.

De acordo com a reportagem, autoridades detectaram os equipamentos sobre a base do Exército em Washington, Fort Lesley J. McNair, onde residem o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

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As informações foram repassadas ao jornal por três fontes com conhecimento do caso. Até o momento, não há confirmação sobre a origem dos drones que foram avistados em uma única noite nos últimos dez dias.

O episódio acontece em meio ao aumento da tensão internacional provocado pela guerra no Oriente Médio, que levou os Estados Unidos a emitir novos alertas de segurança para suas representações no exterior.

Alerta máximo

Diante das ameaças, bases militares americanas como McGuire-Dix-Lakehurst, em Nova Jersey, e MacDill, na Flórida, elevaram o nível de proteção para “Charlie”, classificação que indica risco de ataque iminente ou possível.

O sobrevoo dos drones chegou a levar autoridades a cogitarem a realocação de Rubio e Hegseth, embora a mudança não tenha sido concretizada. O Pentágono evitou comentar o caso.