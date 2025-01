MUNDO Dubai lança o primeiro serviço de entrega por drones no Oriente Médio Informação foi divulgada pela Emirates News Agency (WAM), parceira da rede TV BRICS Por Redação 19/12/2024 - 19:39 h

A cerimônia de lançamento do sistema contou com a presença do príncipe herdeiro de Dubai - Foto: Reprodução

As autoridades da cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, lançaram o primeiro serviço de entrega por drones na região do Oriente Médio. A informação foi divulgada pela Emirates News Agency (WAM), parceira da rede TV BRICS. A cerimônia de lançamento do sistema de entrega, inédito na região, contou com a presença do príncipe herdeiro de Dubai e vice-presidente do Conselho de Ministros, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai, e presidente superior Ahmed bin Saeed Al Maktoum; além de ministros, autoridades governamentais e representantes de empresas privadas.

>> Em praia, turista é morto com tiro na cabeça na frente da namorada O projeto de entrega por drones em Dubai é fruto de esforços conjuntos entre as instituições governamentais e empresas privadas, tendo sido criados corredores aéreos dedicados e ajustados para a utilização conjunta com o tráfego aéreo habitual. Foram realizadas também operações de teste para garantir a implementação dos mais altos padrões de segurança e proteção aérea para tais operações, em colaboração com a Autoridade de Aviação Civil de Dubai.



