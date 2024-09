Dublê de Hollywood se torna a 1ª pessoa a cruzar continentes andando sobre uma corda

- Foto: Reprodução/The Sun

Um homem de 32 anos natural da Estônia, e que trabalha como dublê em Hollywood, se tornou a primeira pessoa a atravessar de um continente para outro, andando sobre uma corda. O feito ocorreu no último domingo, 15.

Segundo informações do periódico britânico The Sun, a travessia entre as porções ocidental e oriental de Istambul teve 1,047 quilômetro e foi realizada em 47 minutos. No momento em que Roose atravessava o estreito, a temperatura era de 23ºC e a velocidade do vento era de 20,9Km/h.



O tempo em Istambul e as condições do vento estavam complicados, mas é isso que deixa excitante. Cada performance traz seus próprios desafios. É sobre se adaptar, permanecer focado e confiar em sua preparação e habilidade. Eu fiz história, então estou muito feliz”, declarou.



Anteriormente, ele já havia cruzado o Estreito de Messina, entre a Sicília e a Itália continental.