Empresa demite funcionário em coma por justa causa

O funcionário de uma empresa do setor energético nas Ilhas Canárias, na Espanha, foi demitido enquanto estava em coma, denuncia os familiares. A empresa nem teria informado de forma oficial a demissão do trabalhador.

O Bruno, nome fictício usado para preservar a identidade do funcionário, contraiu meningite pneumocócica. O quadro de saúde agravou e ele entrou em coma no Dia do Trabalhador de 2023.

No decorrer do período internado, que foi de quatro meses, a empresa decidiu encerrar seu contrato de trabalho. As informações foram reveladas pelo El Diario.

A descoberta da demissão foi recente. Ela foi feita pela irmã de Bruno, após notar o desligamento em documento trabalhista do homem. A data da demissão é de junho de 2023, quando o funcionário ainda estava em coma.

Ainda segundo a publicação da Espanha, a empresa não entregou nenhuma carta de rescisão e ainda emitiu um documento de "saldo e liquidação".

Os familiares de Bruno entraram com uma ação na Justiça. Entre as alegações, está a de demissão sem justa causa e fraude no contrato do trabalhador.

Após audiência em julho de 2024, a empresa do setor energético concordou em pagar indenização de 3 mil euros.