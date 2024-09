Corpos dos brasileiros mortos na França serão liberados após autópsia

- Foto: Reprodução / Facebook

O Consulado brasileiro em Paris informou que os corpos dos três brasileiros que perderam a vida em um grave acidente de carro na última segunda-feira, 16, próximo à cidade de Saône, no leste da França, serão liberados pelo procurador de Justiça apenas após a conclusão das autópsias, o que deve ocorrer na próxima semana. O prefeito Benoit Vuillemin anunciou que a cidade realizará uma homenagem às vítimas nesta quarta-feira, 18, que também incluirá um cabo-verdiano.

O acidente resultou na morte de Denílson de Souza Amaro, 32 anos, de Muriti (CE); Alexander Borges dos Santos, 41 anos, de Goiânia (GO); e Denivan de Paula Roberto, de 41 anos, natural de Iporá (GO), que completaria 42 anos na próxima semana.

De acordo com as autoridades locais, o veículo colidiu contra uma árvore a uma velocidade de 180 km/h, e o motor foi ejetado devido à força do impacto. Um quarto homem, identificado como Oswaldo Lima, de 54 anos, que tinha nacionalidade angolana e cabo-verdiana, também perdeu a vida na colisão.

Denílson, um dos brasileiros, gravou um vídeo momentos antes da colisão, onde ele e os outros cantavam o sucesso brasileiro "Só Fé", do cantor goiano Grelo. A vítima chegou a compartilhar esse momento em suas redes sociais pouco antes da tragédia.