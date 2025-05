Entenda como vai ser o funeral do Papa Francisco

O Papa modificou algumas regras do sepultamento antes de morrer - Foto: Imagem: Filippo Monteforte | AFP

Os procedimentos para o funeral do Papa Francisco já estão sendo iniciados pelos membros da Igreja Católica, nesta segunda-feira, 21. Rito tradicional, o funeral foi simplificado pelo próprio pontífice entre abril e novembro de 2024, totalizando 9 dias.

Após o decreto oficial da morte, que foi confirmada pelo Camerlengo Kevin Cardinal Farrell, administrador de propriedades da Santa Sé durante a vacância do cargo, o corpo do Pontífice foi depositado em um único caixão, de madeira e zinco, não mais em três, como acontecia anteriormente.

Em seguida, o Camerlengo redigiu um documento autenticado sobre a morte do papa e o afixou no relatório de óbito. Ele também seguiu responsável pela proteção dos documentos privados do Pontífice, selou seus apartamentos e destruiu o anel de pescador, usado pelo Papa para selar documentos oficiais.

Missa e sepultamento de 9 dias

O corpo do Papa será oficialmente velado entre quatro e seis dias após o dia oficial de sua morte. A Assembleia de Cardeais decidirá a data e a hora em que ele será levado para a missa exequial na Basílica de São Pedro, onde começará a ser exposto.

Diferentemente da regra anterior, a exposição do corpo do papa ao público acontecerá somente no caixão e não mais num pedestal elevado, como foi feito com os antecessores dele: João Paulo II e Bento XVI.

A cerimônia religiosa também contará com a presença de chefes de Estado e de governo. Ao final do sepultamento, o rosto do Pontífice será coberto por um véu de seda branco e será enterrado juntamente com uma bolsa recheada de moedas cunhadas durante seu papado. Além de uma vasilha com um “rogito”, que será lido em voz alta antes do caixão ser fechado, listando brevemente detalhes da vida dele.

Igreja escolhida pelo Papa

O enterro acontecerá na Basílica de Santa Maria Maggiore e não na Basílica de São Pedro. A igreja foi escolhida pela forte ligação do papa com o local, que será seu local de oração antes e depois das viagens.

Em entrevista ao site mexicano N+, em 2023, o líder religioso contou que possuía uma conexão com o espaço. “É minha maior devoção. O local já está preparado”, disse ele na ocasião.