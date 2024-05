Equipes ainda não encontraram local da queda do helicóptero do Irã | A TARDE

Equipes de resgate ainda não encontraram o local onde o helicóptero que transportava o presidente iraniano Ebrahim Raisi e seu ministro das Relações Exteriores fez um pouso forçado e caiu, disse o chefe da Cruz Vermelha do Irã, Pir-Hossein Koulivand, à TV estatal iraniana IRINN e reproduzida pela CNN.

Mais cedo, um comandante militar disse que a localização exata da aeronave foi detectada por meio de um sinal do helicóptero e um celular de um integrante da tripulação, segundo a agência de notícias estatal IRNA.

As equipes ainda buscam onde os sinais foram detectados, disse Koulivand. As condições meteorológicas adversas e a forte neblina tornaram a busca pelo local do acidente muito difícil.



Neste domingo, 19, o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, procurou tranquilizar a população do país após a queda da aeronave. Khamenei, que detém o poder e palavra final sobre a política externa e o programa nuclear do Irã, disse que estava rezando pela segurança de Raisi.

“Gostaria de pontuar um incidente perturbador que aconteceu esta noite ao honorável presidente e aos seus companheiros. Esperamos que o Todo-Poderoso traga o nosso querido presidente e os seus companheiros de volta à nação com boa saúde… Mas, nosso querido povo, quer vocês estejam aqui presentes ou aqueles que ouvirão minha mensagem mais tarde, tenham certeza de que não haverá interrupção no trabalho do país”, afirmou.

