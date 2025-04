Espécie rara de dinossauro é descoberta: confíra

Fósseis foram localizados na Formação Huincul, próximo a Villa El Chocón - Foto: Reprodução internet

A descoberta da espécie de dinossauro da família Rebbachisauridae foi feita na Argentina e divulgada por paleontólogos nesta semana. O animal pré-histórico viveu há 94 milhões de anos, em um grupo de saurópodes que prosperou no supercontinente Gondwana.

O animal leva o nome de Cienciargentina Sanchezi e desafia entendimentos anteriores sobre a evolução desses pré-históricos, graças a características únicas na sua arcada dentária.

Os fósseis foram localizados na Formação Huincul, próximo a Villa El Chocón (Neuquén), local conhecido por revelar vestígios de dinossauros do período Cretáceo Superior. Segundo estudo publicado no último dia 9, na revista Science Direct, a espécie apresenta "baterias dentárias" — estruturas semelhantes às de hadrossauros e ceratopsídeos, grupos não relacionados aos saurópodes.

"Os saurópodes rebbachisaurídeos, os primeiros do tipo na América do Sul foram reconhecidos com base em materiais dos arredores de Villa El Chocón (Província de Neuquén, Argentina), das formações Candeleros e Huincul. Esta descoberta é um marco", afirmou Leonardo Salgado, da Universidad Nacional de Río Negro-Conicet, coautor da pesquisa. "O Cienciargentina sanchezi representa um dos últimos diplodocoides antes da extinção desse grupo, substituído pelos macronários, como os titanossauros."