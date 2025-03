Estado de saúde do Papa Francisco é atualizado; confira

Francisco, 88 anos, foi internado no hospital em 14 de fevereiro - Foto: Filippo MONTEFORTE | AFP

O papa Francisco receberá alta médica neste domingo, 23 e retornará à Casa de Santa Marta após mais de um mês internado. A informação foi divulgada neste sábado, 22, pela equipe médica durante coletiva de imprensa.

O pontífice estava internado há mais de um mês no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, devido a uma pneumonia bilateral. O papa Francisco terá alta no domingo, 23, anunciou neste sábado a equipe médica que cuida do pontífice.

Francisco deixará o hospital Gemelli, em Roma, onde está internado há cinco semanas, e voltará ao Vaticano.

Em entrevista coletiva para anunciar alta, os médicos afirmaram que ele terá de ficar em repouso dentro do Vaticano por um período de dois meses e ainda sob cuidados médicos, o que a equipe chamou de "alta hospitalar protegida". O Papa Francisco planeja fazer sua primeira aparição em cinco semanas no domingo, 23, oferecendo uma bênção da janela de seu quarto no hospital Gemelli, em Roma, enquanto luta contra uma pneumonia dupla.

Francisco, 88 anos, foi internado no hospital em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave que exigiu tratamento evolutivo.