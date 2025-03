Passageiros de cruzeiro são alertados sobre risco de ataques piratas

Cruzeiro Queen Anne - Foto: Reprodução

Passageiros a bordo do navio cruzeiro Queen Anne, da companhia britânica Cunard, foram alertados sobre o risco de ataques de piratas, enquanto navegam pelo sudeste asiático, durante uma viagem que rodará o mundo.

Segundo o portal Business Insider, os viajantes receberam orientações especiais de segurança, como desligar as luzes da cabine quando elas não eram necessárias e manter as cortinas fechadas.

Em um vídeo postado nas redes sociais, é possível ouvir o aviso emitido pelo alto-falante do cruzeiro informando aos passageiros que a embarcação operaria em um “nível elevado de alerta de segurança”.

Isso aconteceu antes da embarcação passar pelo Mar de Sulu-Celebes, entre a Austrália e as Filipinas, área que o Centro Internacional de Combate ao Terrorismo descreve como um “foco de crime, pirataria e terrorismo”.

Além disso, os conveses externos foram fechados durante a noite, e apenas as luzes essenciais do convés aberto permaneceram acesas para minimizar a visibilidade do navio.

Área de risco

De acordo com o Business Insider, em janeiro de 2025, a ameaça de ataques de piratas na região foi rebaixada para “baixa”, contudo, o histórico de incidentes, incluindo sequestros por resgate praticados principalmente pelo grupo Abu Sayyaf, justificou a cautela.

Ainda segundo informações do portal, não houve ameaças específicas ao navio ou seus hóspedes, e que o alerta foi feito como parte de um procedimento marítimo padrão ao navegar por certas regiões.

Sobre o cruzeiro

Com capacidade para 2.996 hóspedes, além de 1.225 tripulantes, o Queen Anne é o quarto navio de cruzeiro de luxo da Cunard. Ele conta com milhares de peças de arte a bordo e muitas instalações para atividades, incluindo arco e flecha e pickleball.