Mulher é presa suspeita de matar o próprio cachorro em aeroporto

Mulher é suspeita de matar o próprio cachorro - Foto: Divulgação/Departamento de Polícia da Flórida

Uma mulher de 57 anos foi presa por suspeita de matar o próprio cão afogado, no aeroporto de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, após ser proibida de embarcar com o animal.

Identificada como Alison Agatha Lawrence, a suspeita iria viajar com o cão, mas não conseguiu embarcar no Aeroporto Internacional de Orlando por problemas na documentação do animal.

Segundo a ABC News, esse episódio aconteceu em 16 de dezembro de 2024, mas a mulher só foi presa na última terça-feira, 18.

Na ocasião, ela levou o animal até o banheiro feminino e matou o cachorro. Alison teria afogado o cão no vaso sanitário, deixado o animal sem vida no recinto e, em seguida, seguido a viagem.

Cachorro foi encontrado morto por uma funcionária do aeroporto. As autoridades foram acionadas, uma investigação teve início e a suspeita foi localizada na cidade de Clermont, também na Flórida, onde foi detida.

Alison foi levada para o Departamento de Polícia do condado de Lake, onde foi autuada por maus-tratos aos animais. De acordo com a imprensa norte-americana, a mulher pagou fiança no valor de US$ 5 mil (R$ 28,5 mil na atual cotação do dólar) e foi liberada para responder em liberdade.

Esse episódio tem provocado debates sobre as regras para viajar com animais de estimação nos meios de transportes coletivos dos Estados Unidos. Em nota à imprensa, a Autoridade de Aviação de Orlando disse que os tutores devem se atentar às normas estabelecidas pela Administração de Segurança no Transporte, responsável por regular o transporte de animais domésticos no país.