Vaticano: cardeal diz que papa Francisco tem que “reaprender a falar”

Papa Francisco está internado desde o último dia 14 com pneumonia nos dois pulmões - Foto: Reprodução | Vatican Media

O cardeal Víctor Manuel Fernández afirmou que o papa Francisco está recuperando as forças no hospital, mas tem de “reaprender a falar”. O papa tem sido submetido, como parte do tratamento, à utilização da terapia de alto fluxo de oxigênio.

“O papa está muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo seca tudo. Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral é a mesma de antes”, enfatizou, durante um evento de divulgação do livro “A poesia é sempre necessária”, de autoria do santo padre.

O papa está internado desde o dia 14 de fevereiro deste ano no Hospital Gemelli, em Roma. Ele permanece estável, com pequenas melhorias em seus sistemas motor e respiratório.

“Os dias do papa transcorreram entre terapia medicamentosa, fisioterapia respiratória e motora ativa, orações e um pouco de trabalho. Francesco não recebeu nenhuma visita. À noite ele não utiliza mais ventilação mecânica com máscara, mas, sim, oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, durante o dia, ele utiliza cada vez menos altos fluxos”, diz o Vaticano no comunicado sobre a saúde do pontífice.

Nesta sexta, o cardeal também desmentiu rumores de que o papa Francisco poderia antecipar a aposentadoria.