Saiba quando papa Francisco fará sua primeira aparição após internação

Papa Francisco tem 88 anos - Foto: AFP

Internado para tratar uma pneumonia nos dois pulmões desde 14 de fevereiro, o papa Francisco, de 88 anos, fará a sua primeira aparição pública depois da hospitalização neste domingo, 23, segundo o Vaticano. Ele cumprimentará o público e lhe dará sua bênção da janela do Hospital Gemelli, em Roma.

“O Papa Francisco planeja cumprimentar e dar uma bênção do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, no final do Angelus (oração semanal), que, como nas últimas semanas, será publicada por escrito”, informou a sala de imprensa da Santa Sé.

Francisco não preside a oração do Angelus desde 9 de fevereiro. Desde então, ele perdeu o evento por cinco semanas consecutivas, algo sem precedentes desde sua eleição em março de 2013.

Normalmente, o Angelus é pronunciado publicamente todo domingo ao meio-dia pelo papa, de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro, onde os fiéis se reúnem para vê-lo e ouvi-lo.

O anúncio de sua aparição pública no domingo ocorre depois que o Vaticano relatou nos últimos dias melhorias na saúde do Pontífice. “A melhora do estado clínico do Santo Padre está confirmada”, escreveu o Vaticano em seu último boletim médico publicado na quarta-feira, 19. Ainda segundo a nota, a pneumonia de Francisco não foi eliminada, mas agora está “sob controle”.

Na quarta, o Pontífice deixou de utilizar uma máscara de oxigênio, disse a Santa Sé, que acrescentou que as condições clínicas dele estão melhorando após mais de um mês hospitalizado.

Apesar da recente melhora, a Santa Sé ainda não divulgou quando o papa poderá receber alta.