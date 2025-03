Divulgada primeira foto do papa Francisco desde a internação

Imagem foi publicada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que confirmou que estado de saúde do pontífice “permanece estável” - Foto: Divulgação | Vaticano

A 1ª imagem do papa Francisco, 88 anos, desde a internação no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, no último dia 14 de fevereiro, foi divulgada pelo Vaticano, neste domingo, 16. O pontífice está há 30 dias no hospital por conta de uma pneumonia nos 2 pulmões.

A foto foi publicada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que confirmou que o estado de saúde dele “permanece estável”.

Pela manhã, Francisco concelebrou a missa dominical na capela próxima ao seu quarto. Na imagem divulgada pelo Vaticano, ele aparece usando a estola, uma peça litúrgica utilizada pelo clero em celebrações sacramentais, como a missa. O termo “concelebrar” indica que o pontífice teve o auxílio de outro padre na celebração do sacramento. A Santa Sé não confirmou se o papa foi o celebrante principal.

Além da missa, Francisco prosseguiu com os tratamentos médicos, incluindo terapia respiratória e motora. Segundo o comunicado oficial, o papa não recebeu visitas ao longo do dia e permaneceu entre orações, descanso e algumas atividades de trabalho. “O papa não recebeu visitas hoje e transcorreu o dia entre orações, descanso e alguns trabalhos”, diz o texto.

A Santa Sé informou ainda que não divulgará um boletim médico na 2ª feira, 17, mas que vai fornecer atualizações gerais à imprensa no período da noite. O próximo boletim médico deve ser publicado entre terça-feira, 18, e quarta-feira, 19.