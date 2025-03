Duda Salabert pede à PGR que Bolsonaro seja preso após falas em ato

Deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após declarações dadas pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), durante ato, neste domingo, 16, no Rio de Janeiro, deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) entrou com representação junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) para pedir a prisão preventiva do ex-presidente.

De acordo com a parlamentar, nas falas, Bolsonaro usou tom conspiratório e incentivou dúvidas sobre a idoneidade do processo eleitoral.

“A permanência desse discurso falso e inflamado representa um risco à ordem democrática, pois alimenta a insatisfação de grupos extremistas que, no passado, já praticaram atos violentos contra as instituições democráticas”, escreveu a deputada.

Salabert argumenta que a manutenção do ex-presidente em liberdade representa uma grave ameaça à garantia da lei e da ordem, especialmente por ele “persistir na disseminação de dúvidas infundadas sobre as eleições de 2022”.

“Esse comportamento, além de potencializar atos violentos por parte de seus apoiadores, enfraquece as instituições e incentiva a instabilidade política”.

A deputada pede também que a PGR proíba Bolsonaro de participar de eventos públicos que possam servir de plataforma para novas incitações antidemocráticas, e também de usar as redes sociais.