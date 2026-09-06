EUA destroem três petroleiros iranianos após ataques contra navios

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Os Estados Unidos destruíram três petroleiros iranianos, após alegarem que a Guarda Revolucionária do Irã tentou atacar navios de guerra americanos com mísseis. Em resposta, Teerã afirmou ter realizado ações contra embarcações ligadas aos Estados Unidos. O ataque aconteceu no último sábado, 5.

O episódio ocorre em meio à guerra entre os dois países, iniciada em 28 de fevereiro após uma operação conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Desde então, Teerã mantém controle sobre o Estreito de Ormuz, enquanto Washington atua com um bloqueio aos portos iranianos.

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Petroleiros foram destruídos no Golfo de Omã

Segundo o Exército dos Estados Unidos, os três petroleiros foram atacados nas proximidades da ilha de Kharg e no Golfo de Omã. O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas operações americanas no Oriente Médio, informou que uma das embarcações foi atingida somente depois que a tripulação recebeu ordem para abandonar o navio.

Imagens divulgadas pelo Centcom mostram explosões e grandes bolas de fogo após os projéteis atingirem as embarcações.

De acordo com as Forças Armadas americanas, os navios faziam parte de uma rede clandestina responsável por financiar a Guarda Revolucionária e grupos aliados do Irã na região.

Nenhum militar dos Estados Unidos ficou ferido durante a operação.

O comandante do Centcom, almirante Brad Cooper, afirmou que a ação teve como objetivo enviar uma mensagem direta à Guarda Revolucionária e aumentar os custos econômicos de novos ataques contra embarcações americanas.

Os Estados Unidos também sinalizaram que pretendem ampliar a pressão econômica sobre o Irã, sem descartar uma operação militar de maior escala.

Irã promete intensificar represálias

O governo iraniano condenou os ataques contra seu principal porto de exportação de petróleo e classificou as ações americanas como prejudiciais.

Em um comunicado, o comando militar central conjunto do Irã ameaçou ampliar a resposta caso os confrontos continuem. Segundo a declaração, os ataques contra navios militares americanos na região poderão ser mais intensos e atingir um número maior de embarcações.

A Guarda Revolucionária também afirmou ter realizado ataques contra navios após a destruição dos três petroleiros iranianos.

Segundo a organização, foram atingidos três petroleiros que navegavam por uma rota considerada não autorizada no Estreito de Ormuz, além de três embarcações que teriam ligação com os Estados Unidos.

A Guarda ainda alertou outros navios para que não utilizem as rotas classificadas como não autorizadas.

Conflito voltou a se intensificar

Na última quinta-feira, 3, o Irã afirmou ter atacado bases militares americanas localizadas no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos. A ação teria sido uma resposta à morte de civis durante um bombardeio que atingiu uma cerimônia de casamento.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o caso estava sendo investigado, mas demonstrou ceticismo em relação à versão apresentada pelo governo iraniano.

Segundo o Crescente Vermelho, quatro pessoas que participavam da cerimônia morreram no ataque.

Trump minimiza dimensão da guerra

O governo do presidente Donald Trump tenta reduzir a percepção sobre o tamanho do conflito no Oriente Médio, que vem enfrentando resistência entre americanos com a aproximação das eleições de meio de mandato.

Na sexta-feira, 4, Trump classificou a guerra com o Irã como algo de pouca dimensão. Segundo ele, muitas pessoas sequer consideram o confronto uma guerra, mas sim um conflito militar de menor proporção.

Após cerca de um mês de relativa calmaria, os confrontos entre americanos e iranianos voltaram a acontecer em 30 de agosto.

Na ocasião, o Exército dos Estados Unidos afirmou ter retomado os ataques para impedir o lançamento de foguetes carregados com minas navais no Estreito de Ormuz.

O Irã respondeu com ataques contra países do Golfo, estratégia que, segundo o texto, vem sendo adotada por Teerã desde o início do conflito.