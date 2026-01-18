Menu
OFENSIVA

EUA fazem ataque na Síria e matam líder ligado à Al Qaeda

Homem tnha ligações diretas com um integrante do Estado

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

18/01/2026 - 6:55 h
Bandeira dos EUA
Bandeira dos EUA -

Os Estados Unidos anunciaram neste sábado, 17, que conduziram um ataque letal na Síria contra um líder afiliado da Al Qaeda. De acordo com os EUA, ele tinha ligações diretas com um integrante do Estado Islâmico que matou três americanos no início de dezembro.

A morte de um agente terrorista ligado à morte de três americanos demonstra a nossa determinação em perseguir terroristas que atacam as nossas forças”, disse o almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central dos EUA (CENTCOM), em um comunicado no X.

O CENTCOM disse que Bilal Hasan al-Jasim “era um líder terrorista experiente” e “estava diretamente ligado” ao atirador do Estados Islâmico que matou dois militares dos EUA e um intérprete civil em 13 de dezembro de 2025, em Palmyra, na Síria.

Os EUA têm retaliado contra o Estado Islâmico através de uma série de ataques da campanha intitulada “Operação Hawkeye Strike”.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, respondeu à postagem do CENTCOM, escrevendo no X: “Nunca esqueceremos e nunca cederemos”

x