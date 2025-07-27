EUA mantêm prazo de 1º de agosto para novas tarifas comerciais

Trump - Foto: Alan Santos /PR/ Agência Brasil

O prazo de 1º de agosto estabelecido pelos Estados Unidos para a imposição de novas tarifas sobre seus parceiros comerciais permanece inalterado, afirmou o secretário de Comércio, Howard Lutnick, neste domingo, 27.

"Não haverá prorrogação nem mais períodos de carência. Em 1º de agosto as tarifas serão introduzidas. Entrarão em vigor. As alfandegas começarão a arrecadar o dinheiro", declarou Lutnick à Fox News.

Embora as taxas estejam entrem em vigor, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manterá as portas abertas para alcançar acordos com seus parceiros, explicou Lutnick.

Sobre a União Europeia, com quem o mandatário americano negocia neste domingo na Escócia, o secretário de Comércio disse: "Esperam chegar a um acordo, e isso depende do presidente Trump, que lidera esta mesa de negociações. Nós nos preparamos a mesa".

Apenas cinco países firmaram acordos comerciais com Washington: Grã-Bretanha, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Japão.

As tarifas acordadas por esses Estados superam a taxa de 10% que os Estados Unidos aplicaram desde abril à grande maioria dos países, mas ainda assim estão muito abaixo dos níveis com os quais Trump ameaçou se os governos não chegassem a um acordo com Washington que pôs fim ao que ele considerou como práticas desleais.