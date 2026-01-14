Menu
MUNDO
MUNDO

EUA propõem pagar R$ 538 mil para as pessoas morarem na Groenlândia

Foco principal de Washington é barrar o avanço de potências rivais, como China e Rússia

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

14/01/2026 - 21:03 h
O objetivo da oferta bilionária é conquistar o apoio dos 57 mil habitantes
O objetivo da oferta bilionária é conquistar o apoio dos 57 mil habitantes

Os Estados Unidos analisam uma estratégia audaciosa para assumir o controle da Groenlândia. A proposta prevê pagar entre US$ 10 mil e US$ 100 mil (até R$ 538 mil) diretamente a cada morador da ilha.

O objetivo da oferta bilionária é conquistar o apoio dos 57 mil habitantes. Com o incentivo financeiro, o governo americano espera que os residentes aceitem a transição da jurisdição dinamarquesa para a americana.

Resistência diplomática e soberania

Apesar das cifras altas, a Dinamarca rejeitou a ideia enfaticamente. O governo dinamarquês considera inaceitável qualquer interferência estrangeira e afirma que o território não está à venda.

Groenlândia: a incrível história da ilha que Trump quer controlar
Trump quer comprar a Groenlândia e avalia uso de força militar
EUA desafiam China e prometem impedir influência na Groenlândia

A Groenlândia também mantém uma postura firme contra a proposta. A ilha é rica em minerais e estratégica para o controle do Ártico, o que torna sua autonomia uma questão de soberania nacional.

Geopolítica e pressão militar

A Casa Branca não descarta outras abordagens. Um modelo em discussão é o Compacto de Livre Associação, que ofereceria assistência militar e incentivos comerciais em troca da presença de tropas dos EUA no local.

O foco principal de Washington é barrar o avanço de potências rivais, como China e Rússia. Os EUA temem que a influência dessas nações na região comprometa a segurança regional e o acesso a novos recursos e rotas comerciais.

