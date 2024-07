14/07/2024 às 8:08 - há XX semanas | Autor: AFP CONFIRA EUA tem lista de atentados a tiros na política norte-americana Incluindo Abraham Lincoln e JFK, veja exemplos notáveis de tiroteios envolvendo presidentes ou candidatos à presidência

Kennedy ao lado da sua mulher, Jacqueline Kennedy, no carro em Dallas, pouco antes do assassinato - Foto: Dallas Times Herald/The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza

Tiros foram disparados durante um discurso de comício de Donald Trump, em um incidente que os investigadores estão tratando como uma possível tentativa de assassinato do ex-presidente.



Leia mais

>> Trump se pronuncia após ataque em comício: "fui atingido"

>> Saiba quem era o atirador de 20 anos envolvido no atentado de Trump Incluindo Abraham Lincoln e JFK, aqui estão alguns exemplos notáveis de tiroteios envolvendo presidentes ou candidatos à presidência dos Estados Unidos:

Ronald Reagan (1981) Ronald Reagan durante inauguração de sua biblioteca presidencial, em 1991 | Foto: AFP O presidente Reagan foi baleado e gravemente ferido ao sair de um evento no hotel Hilton em Washington. O agressor foi John Hinckley Jr., que recebeu libertação incondicional em 2022.

Reagan passou doze dias no hospital. O incidente aumentou a popularidade de Reagan, pois ele demonstrou humor e resiliência durante sua recuperação. Gerald Ford (1975) Foto de arquivo mostrando o falecido presidente dos EUA, Gerald Ford, na Casa Branca, no Salão Oval em Washington, 17 de outubro de 1974 | Foto: AFP O presidente Ford saiu ileso de duas tentativas de assassinato separadas por mulheres em setembro de 1975, ambas na Califórnia e em um intervalo de apenas 17 dias.

George Wallace (1972) Enquanto fazia campanha pela indicação presidencial democrata, Wallace foi baleado quatro vezes e paralisado para o resto da vida em um shopping em Laurel, Maryland. A tentativa de assassinato de Wallace, que era conhecido por suas opiniões segregacionistas e apelo populista, destacou as tensões políticas contínuas nos EUA e o potencial para violência doméstica na era da Guerra do Vietnã. Robert F. Kennedy (1968) Senador Robert F. Kennedy discursa para uma multidão de apoiadores no Ambassador Hotel em Los Angeles na manhã de 5 de junho de 1968, após sua vitória nas eleições primárias da Califórnia no dia anterior. Um momento depois, ele entrou no corredor da cozinha de um hotel e foi gravemente ferido. | Foto: Dick Strobel/AP O irmão do presidente John F. Kennedy, Robert, que estava concorrendo à indicação presidencial democrata, foi baleado e morto no hotel Ambassador em Los Angeles, Califórnia.

O assassinato teve um impacto profundo na corrida presidencial de 1968 e ocorreu apenas dois meses após o assassinato do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr., adicionando à turbulência política do final dos anos 1960. John F. Kennedy (1963) John F. Kennedy detinha altas taxas de popularidade nos Estados Unidos antes de ser morto | Foto: Arquivo / AFP Andando em sua carreata com sua esposa Jackie, o presidente Kennedy foi assassinado em Dallas, Texas, por Lee Harvey Oswald.

A Comissão Warren, que investigou o assassinato, concluiu em 1964 que Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval que havia vivido na União Soviética, agiu sozinho. Muitos americanos acreditam que a morte de JFK iniciou um período mais violento na política e na sociedade americana, com a escalada da Guerra do Vietnã e a luta pelos direitos civis como pano de fundo. Franklin D. Roosevelt (1933) Como presidente eleito, FDR foi alvo de uma tentativa de assassinato em Miami, Flórida. Ele saiu ileso, mas o prefeito de Chicago, Anton Cermak, foi morto no ataque. Theodore Roosevelt (1912) Assim como Trump, Teddy Roosevelt estava concorrendo à Casa Branca como ex-presidente quando foi baleado em Milwaukee, Wisconsin. A bala, que permaneceu alojada em seu peito pelo resto de sua vida, foi desacelerada pelas 50 páginas dobradas de seu discurso e o estojo de óculos de aço em seu bolso do peito. Famosamente, Roosevelt decidiu continuar seu discurso apesar de ter sido baleado. William McKinley (1901) O presidente McKinley foi baleado e morto pelo anarquista Leon Czolgosz em Buffalo, Nova York. Abraham Lincoln (1865) O presidente dos EUA, Donald Trump, passa por um retrato de Abraham Lincoln | Foto: Arquivo / AFP Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, um ator conhecido e simpatizante confederado, enquanto assistia a uma peça chamada "Our American Cousin" no Ford's Theater em Washington.

O ataque de Booth, apenas dias após a rendição confederada na Guerra Civil, fazia parte de um plano maior que incluía tentativas de assassinar o vice-presidente Andrew Johnson e o secretário de Estado William Seward.



VEJA MAIS

>> Porta-voz revela estado de saúde de Trump após ataque a tiros

>> Lula, Biden e outras autoridades reagem ao ataque contra Trump

Compartilhe essa notícia com seus amigos