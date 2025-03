EUA: Trump demite principal chefe das Forças Armadas

Charles Q.Brown foi o segundo afro-americano a ocupar a posição de liderança no Pentágono - Foto: Saul Loeb | AFP

O general Charles Q.Brown, oficial de mais alta patente que comandava as Forças Armadas americanas no Pentágono, foi demitido na última sexta-feira, 21, por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Isso porque o chefe da Casa Branca diz acreditar que a força militar perdeu seu papel como força de combate para defender e demonstrou discordância com o movimento "America Frist".

"Quero agradecer ao General Charles 'CQ' Brown por seus mais de 40 anos de serviço ao nosso país, incluindo como nosso atual Presidente do Estado-Maior Conjunto. Ele é um bom cavalheiro e um líder extraordinário, e desejo um grande futuro para ele e sua família", escreveu Trump na Truth, sua rede social.

Charles Brown é um general de quatro estrelas da aeronáutica e havia sido nomeado para o cargo em 2023 pelo ex-presidente Joe Biden. Ele foi o segundo afro-americano a ocupar a posição de liderança no Pentágono.

No lugar de Brown, quem assume o posto é Dan Caine, um general aposentado de três estrelas da Força Aérea, conforme anunciou Trump.

"O General Caine é um piloto talentoso, especialista em segurança nacional, empreendedor de sucesso e um “combatente” com significativa experiência interinstitucional e em operações especiais", disse Trump.

Os desligamentos também se estenderam a outros oficiais do pentágono foram a Almirante Lisa Franchetti, a primeira mulher a liderar a Marinha; o General James Slife, vice-chefe da Força Aérea; e os principais advogados do Exército, da Marinha e da Força Aérea.