Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

EUA vão restringir vistos a pessoas obesas; entenda medida

Pais de pessoas com deficiência também podem ter o visto negado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/11/2025 - 11:37 h
Comunicado cita que diversas condições médica
Comunicado cita que diversas condições médica -

O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma nova diretriz que amplia os critérios de saúde usados para negar vistos de imigrantes, incluindo casos de obesidade grave e até a pais de pessoas com deficiência.

Segundo fontes do governo Donald Trump, a medida vale apenas para quem pretende morar no país e busca impedir a entrada de pessoas que possam se tornar um “fardo” para os contribuintes americanos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A orientação, enviada a embaixadas e consulados, foi revelada pelo KFF Health News pelo porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott. Ele afirmou que o governo está priorizando políticas que protejam o sistema de imigração de custos ao erário público.

As autoridades destacam que as regras não afetam vistos B-2, como os de turismo ou tratamento médico, destinados a pessoas capazes de custear suas despesas. O governo lembra que, há mais de um século, o Departamento de Estado já possui autorização legal para negar vistos quando há risco de o solicitante se tornar uma “carga pública”.

Leia Também:

Chile decide: Jara x Kast em disputa histórica pela presidência
Voto obrigatório tem alta participação e define favoritos no Chile
Italianos são investigados por turismo de guerra para atirar em civis

O comunicado analisado pela KFF cita que diversas condições médica, entre elas doenças cardíacas, respiratórias, câncer, diabetes e problemas metabólicos ou neurológicos, podem gerar custos de centenas de milhares de dólares, justificando a triagem mais rigorosa.

A mudança se soma a outras recentes: exigência de tornar perfis de redes sociais públicos na solicitação de vistos de estudante e intercâmbio, aumento da taxa de emissão de US$ 185 para US$ 250 e manutenção da entrevista presencial obrigatória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos imigrante Obesidade políticas de imigração saúde pública visto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Comunicado cita que diversas condições médica
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Comunicado cita que diversas condições médica
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Comunicado cita que diversas condições médica
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

Comunicado cita que diversas condições médica
Play

Homem aceita ser engolido por anaconda em programa de TV; assista

x