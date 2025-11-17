MUNDO
EUA vão restringir vistos a pessoas obesas; entenda medida
Pais de pessoas com deficiência também podem ter o visto negado
Por Victoria Isabel
O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma nova diretriz que amplia os critérios de saúde usados para negar vistos de imigrantes, incluindo casos de obesidade grave e até a pais de pessoas com deficiência.
Segundo fontes do governo Donald Trump, a medida vale apenas para quem pretende morar no país e busca impedir a entrada de pessoas que possam se tornar um “fardo” para os contribuintes americanos.
A orientação, enviada a embaixadas e consulados, foi revelada pelo KFF Health News pelo porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott. Ele afirmou que o governo está priorizando políticas que protejam o sistema de imigração de custos ao erário público.
As autoridades destacam que as regras não afetam vistos B-2, como os de turismo ou tratamento médico, destinados a pessoas capazes de custear suas despesas. O governo lembra que, há mais de um século, o Departamento de Estado já possui autorização legal para negar vistos quando há risco de o solicitante se tornar uma “carga pública”.
O comunicado analisado pela KFF cita que diversas condições médica, entre elas doenças cardíacas, respiratórias, câncer, diabetes e problemas metabólicos ou neurológicos, podem gerar custos de centenas de milhares de dólares, justificando a triagem mais rigorosa.
A mudança se soma a outras recentes: exigência de tornar perfis de redes sociais públicos na solicitação de vistos de estudante e intercâmbio, aumento da taxa de emissão de US$ 185 para US$ 250 e manutenção da entrevista presencial obrigatória.
