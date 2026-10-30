Famoso serial killer é ligado a morte de uma jovem após 52 anos de investigação

O serial killer americano Ted Bundy foi ligado a mais um assassinato cometido na década de 1970. Após 52 anos de investigação, autoridades de Utah, nos Estados Unidos, confirmaram que ele foi responsável pela morte de Melissa Ann Smith, de 17 anos.



O anúncio foi feito nesta terça-feira, 27, após novos exames de DNA identificarem correspondências entre vestígios coletados no corpo da adolescente e evidências relacionadas a outra vítima do criminoso, Laura Ann Aime.





Foto: reprodução redes sociais

DNA foi decisivo para solucionar o caso

Melissa desapareceu em 18 de outubro de 1974, depois de visitar restaurantes na região. Nove dias depois, em 27 de outubro, caçadores encontraram seu corpo em uma área de mata no condado de Summit. Na época, a investigação não conseguiu identificar oficialmente o responsável pelo homicídio, que permaneceu sem solução por décadas.

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Segundo a promotora de Summit County, Margaret Olson, além das evidências genéticas, as circunstâncias do crime apresentavam semelhanças com o padrão de atuação de Bundy.



A análise foi possível graças à preservação de vestígios biológicos e a uma tecnologia incorporada ao laboratório criminal de Utah em 2023, que permite examinar amostras pequenas, degradadas ou com material genético de mais de uma pessoa.



Serial killer americano Ted Bundy - Foto: reprodução redes sociais



Investigação ainda busca esclarecer outros crimes

A confirmação de mais um assassinato atribuído a Bundy não encerra as investigações sobre possíveis vítimas. As autoridades continuam trabalhando para esclarecer o desaparecimento de Nancy Wilcox, de 16 anos, ocorrido em outubro de 1974.



O criminoso confessou ter matado a adolescente antes de sua execução, mas ainda não foram reunidas provas suficientes para confirmar oficialmente a autoria.

Bundy foi executado na cadeira elétrica, na Flórida, em 1989, após ser condenado pelos assassinatos de duas mulheres na Universidade Estadual da Flórida, em 1978. Ele foi associado à morte de pelo menos 30 mulheres e meninas em diferentes estados americanos durante a década de 1970, embora o número total de vítimas possa ser maior.