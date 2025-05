Fieis se despedem do papa no último dia do velório no Vaticano

Vaticano se prepara para o funeral do papa Francisco - Foto: Andras Solaro | AFP

Fieis terão uma última oportunidade para se despedir do papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que finaliza na noite desta sexta-feira, 25, os preparativos para o funeral do Pontífice no sábado, 26.

Cardeais voltaram a se reunir esta manhã, depois que a Terceira Congregação Geral dos Cardeais foi aberta, na quinta-feira, 24, antes do conclave que irá escolher o novo chefe da Igreja Católica.

Ao todo, 50 chefes de Estado e 10 monarcas confirmaram presença no funeral do papa Francisco, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, da França, Emmanuel Macron, o príncipe William, do Reino Unido, entre outros. Os líderes internacionais devem chegar a Roma nesta sexta-feira, onde são esperadas até 200.000 pessoas para o enterro.

Ao menos 130 delegações estrangeiras estarão presentes ao funeral do papa, na manhã de sábado, segundo informou a Secretaria de Estado da Santa Sé,. Medidas de segurança foram reforçadas no Vaticano para receber os convidados de honra.

O presidente Lula e a primeira-dama Janja viajaram a Roma acompanhados por uma comitiva de 18 pessoas, entre parlamentares e autoridades. Estarão presentes os chefes dos três poderes da República: Hugo Mota, da Câmara Federal, Davi Alcolumbre, do Senado, e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Papa dos pobres"

Desde a manhã de quarta-feira, 23, longas filas se formaram dia e noite para entrar na Basílica de São Pedro, onde o corpo do papa está sendo velado. Até a manhã desta quinta-feira, 128 mil pessoas de todas as partes do mundo foram homenagear de perto o papa Francisco.

A multidão enfrenta horas de espera para conseguir passar apenas alguns instantes ao lado do caixão papal. Na multidão, há católicos praticantes e também turistas.

A Basílica de São Pedro ficará aberta até as 19h pelo horário local (14h em Brasília). Depois, o caixão será fechado, em um ritual que inclui rezas em latim. De forma inédita na história da Igreja Católica, o corpo do papa Francisco será acolhido por um grupo de pessoas pobres e não pelo cardeal lituano, Rolandas Makrickas, que é o responsável pela Basílica de Santa Maria Maior, local do sepultamento.

Ao longo de seus 12 anos de papado, Francisco sempre foi um defensor das pessoas menos favorecidas e por isso serão elas que receberão o seu corpo nas escadarias, do lado de fora da Basílica.

O funeral começará às 10h de Roma (5h em Brasília). A cerimônia deve durar cerca de duas horas e meia. Em seguida, um automóvel transportará o corpo do papa em baixa velocidade para que os fiéis nas ruas possam se despedir.

O papa Francisco morreu na segunda-feira, 21, aos 88 anos, após um acidente vascular cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca, conforme informou o Vaticano.