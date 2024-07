Foguete da Space X explode durante missão

Foi lançado na última quinta-feira, 11, o foguete Falcon 9 da SpaceX, empresa que pertence a Elon Musk, sofreu uma falha rara. O segundo estágio do foguete explodiu enquanto tentava aumentar sua órbita a fim de ara liberar um lote de satélitesde internet Starlink.

O foguete saiu da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. Esse foi o 69º voo do Falcon 9 e o 354º desde 2010. Até então, a SpaceX já tinha feito 344 voos bem-sucedidos consecutivos.

Segundo Musk, dono da SpaceX, o foguete sofreu um "RUD" ou "desmontagem rápida não programada".

"O reinício do estágio superior para aumentar o perigeu resultou em um RUD do motor por razões atualmente desconhecidas. A equipe está revisando os dados esta noite para entender a causa raiz", escreveu Musk nas redes sociais. "Os satélites Starlink foram implantados, mas o perigeu pode ser muito baixo para que eles aumentem a órbita. Saberemos mais em algumas horas", acrescentou.

@elonmusk, any update on the 2nd stage? https://t.co/rpQPdDj3pI