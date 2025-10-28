MELISSA
Furação mais forte do ano mata 7 e se aproxima da Jamaica
Com ventos que chegaram a 282 km/h, o furacão se aproximava da Jamaica com previsão de tocar o solo nesta terça, 28
Por Jair Mendonça Jr
O furação Melissa atingiu a categoria 5 nesta segunda, 28, nível máximo na escala Saffir-Simpson, segundo informações do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos. Já é considerada a tempestade mais forte registrada no mundo em 2025 e uma das mais intensas a atravessar o Oceano Atlântico.
Com ventos que chegaram a 282 km/h, o furacão se aproximava da Jamaica, com previsão de tocar o solo nesta terça-feira, 28.
As autoridades jamaicanas emitiram ordens de evacuação obrigatória para comunidades costeiras e vulneráveis, como Port Royal e áreas em Clarendon e St. Catherine.
O primeiro-ministro da Jamaica alertou para o risco de destruição massiva e inundações catastróficas, temendo que Melissa fosse mais letal e destrutivo que o Furacão Gilbert, de 1988.
Aeroportos internacionais e todos os portos foram fechados. Já havia registros de deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica antes da chegada oficial do centro da tempestade.
Mortes
Quatro morreram nos locais por onde o furação Melissa passou, sendo três no Haiti e uma na República Dominicana. As mortes foram causadas por deslizamentos de terra e ainda há um desaparecido.
Outras três vítimas, na Jamaica, que morreram "durante o preparo para a tempestade", segundo o ministro da Saúde local., Chris Tufton, foram atingidas por galhos de árvores ou eletrocutadas durante a poda preventiva.
O furacão também ameaçava o sul do Haiti, sul da República Dominicana, onde já causou mortes, e tinha previsão de seguir para Cuba, com evacuação de mais de 600 mil pessoas, e Bahamas.
