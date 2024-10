Garçonete admite que abusou de adolescentes após brigar com marido

Allison Schardin - Foto: Reprodução

A garçonete Allison Schardin, de 39 anos, confessou ter praticado relações sexuais com dois jogadores de hóquei de 15 anos que conheceu no hotel onde estava hospedada. O ato teria ocorrido após ela brigar com o marido.

A estadunidense declarou-se culpada na última sexta-feira, 4, por conduta sexual criminosa de terceiro grau.

O caso ocorreu enquanto Allison passava férias ao lado dos filhos e do marido no mesmo hotel onde um um time masculino juvenil de hóquei estava hospedado para um torneio, de acordo com a denúncia criminal.

A garçonete se ofereceu para ir ao quarto onde três adolescentes estavam. Lá, ela disse que os garotos tinham idade suficiente para serem seus filhos.

Ela acabou na cama com dois, enquanto o terceiro ficou assistindo. "Vocês já têm uma mulher de 38 anos na cama. Não querem fazer mais?", disse a garçonete no quarto, segundo uma das vítimas.

Quando os jovens voltaram para casa, Allison entrou em contato com os menores pedindo para que não falassem nada à polícia. No entanto, os pais de uma das vítimas descobriu o caso e fez a denúncia.