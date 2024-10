Vídeo de homem comendo banana gigante de 1,5 kg viraliza; assista

Banana pesa 1,5 kg - Foto: Reprodução

Uma banana 'comum' costuma pesar em torno de 100 g. As da espécie 'extra-grande' atingem impressionantes 170 g. A variedade 'hua moa', natural de ilhas no Pacífico, ultrapassa todas essas marcas, com absurdo 1,5 kg.

Um desses exemplares foi degustado por um homem em vídeo que viralizou nesta semana. Internautas ficaram chocados que ele consegui colocar a banana inteira na boca. Assista:

🚨VEJA: Homem impressiona a web após mostrar uma banana gigante. Comeriam? pic.twitter.com/khmxLkDcJg — CHOQUEI (@choquei) October 9, 2024

Segundo o site italiano Slow Food Foundation for Biodiversity, a hua moa é originária da Polinésia. Ela foi espalhada pelo Pacífico Sul ao longo dos anos. A fruta ainda se tornou bastante comum nas ilhas havaianas e Flórida, nos EUA, especialmente na região de Miami, tornando-se frequente nas cozinhas de muitos descendentes de latinos.

Leia também:

>> Modelo abre 'processo seletivo' para transar com 600 homens

>> Caso Diddy: Justin Bieber toma atitude e revela estar "enojado"

>> Pai vende filho de 11 meses por R$5 mil para fazer jogos de azar

>> Perigoso? Homem rompe aorta durante masturbação e passa por cirurgia

Ela chega a ter 10 cm de espessura e 25 de comprimento.

Para o site Miami Fruit, que realiza a venda desse tipo de banana, a fruta tem textura densa e cremosa.