Gato causa cancelamento de voo e 'confusão' em avião

Um passageiro inusitado acabou cancelando um voo da companhia low cost Ryanair de Roma para a Alemanha nesta semana. Depois de dois dias de manutenção, o motivo do atraso foi encontrado: um gato nos porões da aeronave.

O caso só foi descoberto quando os passageiros ouviram o miado do felino momentos antes da decolagem. Segundo a agência Jam Press, os passageiros precisaram ser desembarcados e durante os dois dias seguintes mecânicos desmontaram diversos painéis da aeronave para tentar encontrar o gatinho.

O animal foi encontrado no compartimento de aviônicos, uma área que abriga sistemas eletrônicos da aeronave, mas não saiu imediatamente. O felino chegou a se emaranhar entre fios do avião que estavam ainda mais distantes da saída do compartimento.

Somente após a saída do gatinho, a aeronave pôde ser inspecionada e posteriormente liberada para voltar a operar na frota da Ryanair.

