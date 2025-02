Coisa de novela? Mulher é presa após comprar um bebê

SENHORA DO DESTINO

Duas mulheres são presas tentando vender um recém-nascido - Foto: Reprodução | PCES

Uma mulher de 49 anos foi presa suspeita de comprar um recém-nascido na quarta-feira, 12, no Espírito Santo. A mãe biológica da criança também foi detida durante a Operação Senhora do Destino – O Retorno.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santos (PCES), o objetivo da operação foi de reunir provas e identificar outros possíveis envolvidos.

Tráfico de pessoas e sequestro

Coordenados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com apoio da Delegacia Regional de Muriaé, os policiais disseram que a suspeita foi flagrada com um bebê de 8 dias, no dia 30 de janeiro. Na ocasião, ela foi presa por tráfico de pessoas.

Essa mulher já foi presa por sequestrar uma recém-nascida em Uberlândia e viajar mais de 800 km com ela, em 2023.

Inicialmente, ela alegou que a criança seria a neta adotiva dela. Porém, apurações revelaram que a mãe biológica não tem nenhum vínculo com a suspeita.

Em depoimento, a mãe biológica confessou ter negociado a criança aceitando pagamentos mensais.

Os agentes foram até a casa da mulher e lá ela apresentou a certidão de nascimento da criança, reforçando a versão da adoção. Diante das evidências, as das foram presas e encaminhadas ao sistema prisional. As investigações segue para esclarecer os detalhes do caso.