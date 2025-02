Mais Futuro libera auxílio de janeiro para universitários da Bahia - Foto: Claudionor Jr

A partir desta quinta-feira, 13, os 10.079 estudantes universitários beneficiados pelo Programa Mais Futuro já podem utilizar o auxílio referente ao mês de janeiro. Para o depósito foram destinados R$ 5,2 milhões.

A iniciativa do Governo da Bahia, executada por meio da Secretaria da Educação (SEC), auxilia estudantes matriculados nas universidades públicas estaduais da Bahia (Uesb, Uesc, Uefs e Uneb) e que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com bolsas nos valores de R$ 400 e R$ 800, equivalente, respectivamente, aos perfis Básico e Moradia.

Para ser beneficiado com o auxílio Básico, no valor de R$ 400, é necessário ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação presencial nas universidades públicas estaduais, desde que não tenha concluído qualquer outro curso de nível superior; comprove a situação de vulnerabilidade socioeconômica; e resida em município localizado a menos de 100 quilômetros de distância do campus onde frequenta o curso de Ensino Superior.

Já o auxílio Moradia, no valor de R$ 800, beneficia estudantes com o mesmo perfil, mas que moram a uma distância superior a 100 quilômetros do campus.

Desde a criação do Mais Futuro, em 2017, foram investidos, até o momento, mais de R$ 307 milhões, beneficiando 33 mil estudantes das universidades públicas estaduais. Além de atender os beneficiários com a bolsa, após a conclusão de 2/3 do curso, o programa oferece a oportunidade de estágio nos órgãos estaduais.