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DESCOBERTA

Geólogos descobrem jazida de ouro com mais de 1 mil toneladas

Outro fator que chamou atenção dos pesquisadores foi a alta concentração do metal nas rochas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/03/2026 - 22:22 h

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Imagem ilustrativa da imagem Geólogos descobrem jazida de ouro com mais de 1 mil toneladas
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Pesquisadores identificaram uma grande jazida de ouro subterrânea na província de Hunan, na China. As estimativas iniciais apontam que o depósito pode ultrapassar 1.000 toneladas do metal, o que colocaria a descoberta entre as maiores registradas recentemente.

O achado foi feito no campo aurífero de Wangu, após uma série de estudos geológicos e perfurações exploratórias realizadas na região. As análises indicam a presença de diversos veios auríferos — formações naturais onde o ouro se concentra em rochas subterrâneas.

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Nas primeiras sondagens, os pesquisadores haviam confirmado cerca de 330 toneladas de ouro, mas avaliações mais recentes ampliaram a estimativa para mais de 1.100 toneladas.

Modelagens geológicas também indicam que a mineralização pode se estender até aproximadamente 3 mil metros de profundidade, o que reforça o potencial de exploração do local.

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Concentração elevada do metal

Os estudos identificaram mais de 40 veios de ouro distribuídos na área analisada. Outro fator que chamou atenção dos pesquisadores foi a alta concentração do metal nas rochas.

Segundo as análises, o minério apresenta cerca de 138 gramas de ouro por tonelada, um índice considerado elevado para padrões da indústria mineral.

Esse tipo de concentração pode aumentar a viabilidade econômica da exploração, já que depósitos mais ricos exigem menor volume de rocha para a extração do metal precioso.

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Tags:

mineração ouro recursos naturais

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