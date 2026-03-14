DESCOBERTA
Geólogos descobrem jazida de ouro com mais de 1 mil toneladas
Outro fator que chamou atenção dos pesquisadores foi a alta concentração do metal nas rochas
Por Leilane Teixeira
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Pesquisadores identificaram uma grande jazida de ouro subterrânea na província de Hunan, na China. As estimativas iniciais apontam que o depósito pode ultrapassar 1.000 toneladas do metal, o que colocaria a descoberta entre as maiores registradas recentemente.
O achado foi feito no campo aurífero de Wangu, após uma série de estudos geológicos e perfurações exploratórias realizadas na região. As análises indicam a presença de diversos veios auríferos — formações naturais onde o ouro se concentra em rochas subterrâneas.
Nas primeiras sondagens, os pesquisadores haviam confirmado cerca de 330 toneladas de ouro, mas avaliações mais recentes ampliaram a estimativa para mais de 1.100 toneladas.
Modelagens geológicas também indicam que a mineralização pode se estender até aproximadamente 3 mil metros de profundidade, o que reforça o potencial de exploração do local.
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Concentração elevada do metal
Os estudos identificaram mais de 40 veios de ouro distribuídos na área analisada. Outro fator que chamou atenção dos pesquisadores foi a alta concentração do metal nas rochas.
Segundo as análises, o minério apresenta cerca de 138 gramas de ouro por tonelada, um índice considerado elevado para padrões da indústria mineral.
Esse tipo de concentração pode aumentar a viabilidade econômica da exploração, já que depósitos mais ricos exigem menor volume de rocha para a extração do metal precioso.
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