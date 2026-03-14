Geólogos descobrem jazida de ouro com mais de 1 mil toneladas

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Deposit Photos

Pesquisadores identificaram uma grande jazida de ouro subterrânea na província de Hunan, na China. As estimativas iniciais apontam que o depósito pode ultrapassar 1.000 toneladas do metal, o que colocaria a descoberta entre as maiores registradas recentemente.

O achado foi feito no campo aurífero de Wangu, após uma série de estudos geológicos e perfurações exploratórias realizadas na região. As análises indicam a presença de diversos veios auríferos — formações naturais onde o ouro se concentra em rochas subterrâneas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas primeiras sondagens, os pesquisadores haviam confirmado cerca de 330 toneladas de ouro, mas avaliações mais recentes ampliaram a estimativa para mais de 1.100 toneladas.

Modelagens geológicas também indicam que a mineralização pode se estender até aproximadamente 3 mil metros de profundidade, o que reforça o potencial de exploração do local.

Concentração elevada do metal

Os estudos identificaram mais de 40 veios de ouro distribuídos na área analisada. Outro fator que chamou atenção dos pesquisadores foi a alta concentração do metal nas rochas.

Segundo as análises, o minério apresenta cerca de 138 gramas de ouro por tonelada, um índice considerado elevado para padrões da indústria mineral.

Esse tipo de concentração pode aumentar a viabilidade econômica da exploração, já que depósitos mais ricos exigem menor volume de rocha para a extração do metal precioso.