Google é processado por grupos de mídia em ação de US$ 2,3 bilhões | A TARDE

O Google está sendo processado por 32 empresas de mídia sob a acusação de que tiveram prejuízo bilionário devido a práticas anticompetitivas da empresa na publicidade digital.

A ação, que pede US$ 2,3 bilhões, inclui editores da Áustria, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, Espanha e Suécia.

“As empresas de mídia envolvidas sofreram perdas devido a um mercado menos competitivo, o que é resultado direto da má conduta do Google”, disse um comunicado divulgado pelos advogados do processo, Geradin Partners e Stek.

“Sem o abuso da posição dominante do Google, as empresas de mídia teriam recebido receitas significativamente maiores com publicidade e pago taxas mais baixas por serviços de tecnologia de publicidade. Crucialmente, esses recursos poderiam ter sido reinvestidos no fortalecimento do cenário de mídia na Europa”, complementam os advogados.

Para reforçar a ação, as empresas citam uma multa de € 220 milhões aplicada pela autoridade antitruste francesa contra o Google referente ao seu negócio publicitário de 2021. No ano passado, o Google disse que discordava das acusações.