Governo adota cautela sobre pleito argentino por temer virada de Milei | A TARDE

Apesar de terem gostado do resultado do primeiro turno na eleição presidencial da Argentina, que aconteceu neste domingo, 22, integrantes do Palácio do Planalto adotaram cautela na comemoração pela vitória parcial do candidato Sergio Massa, representante do governo argentino e que tem boas relações com a gestão Lula.



O motivo é o temor de que o candidato de extrema-direita, Javier Milei, possa virar no segundo turno. Com 98,51% das urnas apuradas, Massa marcava 36,68%, enquanto Milei ficava com 29,98%.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad não emitiu opinião sobre o resultado do primeiro turno, mas disse acompanhar o pleito com interesse porque, nas suas palavras, "é importante consolidar uma integração na região". Milei já ameaçou romper relações comerciais com o Brasil.

Os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; e Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, não esconderam a preferência por Massa, mas evitaram criticar Milei.